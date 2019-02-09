حبس عامل متهم بسرقة منزل الإعلامية بسمة وهبة بـ6 أكتوبر

كتب ــ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الإعلامية بسمة وهبة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الإعلامية بسمة وهبة، اتهمت فيه العامل سالف الذكر والذى يعمل "جناينى" لديها، باقتحام غرفتها، واختفاء قرط ذهبي مملوك لها يقدر ثمنه بـ 400 ألف جنيه، اتهمته بسرقته.

وبمواجهة المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه توجه لغرفة مقدمة البلاغ لتقديم كوب من الشاى لها، نظرًا لحبه الشديد لها لاعتياد عطفها عليه، وليس سرقتها كما ادعت، إلا أن التحريات أكدت كذب روايته، و صدر قرار النيابة بحبسه.