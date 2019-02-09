جارديان: مساحة مقر المخابرات الألمانية الأكبر بالعالم.. تعادل 36 ملعب كرة

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على افتتاح المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لأكبر مقر استخباراتى فى العالم فى برلين، وقالت إن وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية (BND) افتتح رسمياً بعد 12 عاما من بدء البناء، وإنفاق أكثر من مليار يورو وبعد 12 عامًا من بدء البناء، ليصبح بذلك أكبر مقر مخابرات بمساحة تعادل 36 ملعبا لكرة القدم.

ووصفت الصحيفة المبنى ، الذي يقع بالقرب من جدار برلين السابق ، بأنه أحد أكثر الأماكن سرية في ألمانيا ، لاسيما مع تطبيق قواعد أمنية صارمة تحكم ما يمكن ولا يمكن للموظفين القيام به.

زارت أنجيلا ميركل المقر أمس الجمعة وتحدثت عن تاريخ BND والدور المهم الذي يلعبه. وقالت "في عالم مربك في كثير من الأحيان..الآن ، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ، تحتاج ألمانيا إلى جهاز استخبارات أجنبي قوي وفعال".

ويعمل بالمقر حاليا 4000 من عناصر الجهاز البالغ عددهم 6500 شخص، ويطل المبنى الجديد على مقر المستشارية.

وخلال الافتتاح أشارت ميركل إلى عدد من التهديدات العالمية بينها الإرهاب وهجمات المعلوماتية، وشكرت موظفي الجهاز على عملهم "حتى يعيش بفضلهم ملايين الألمان في أمان".

وأكدت المستشارة الألمانية أن الجهاز الجديد سيخدم البلاد وسيكون خاضعا للقوانين والإشراف البرلماني.