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"تنمية الصادرات": ألمانيا تستقبل 10% من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية

السبت، 09 فبراير 2019 11:26 ص
"تنمية الصادرات": ألمانيا تستقبل 10% من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية السفير خالد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات
كتب – إسلام سعيد
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كشف السفير خالد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن السوق الألمانى يعد من أهم 5 أسواق لصادرات الحاصلات الزراعية، حيث بلغت نسبة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الألماني حوالى 10% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بدون القطن خلال عام 2018، مشيراً إلى أن السوق الألماني يمثل بوابة جيدة للنفاذ الى الأسواق الاوروبية، حيث تعد أوروبا السوق الأكثر استقبالاً للمنتجات الطازجة حيث تتراوح نسبة صادرات الفاكهة المصرية التي يتم تصديرها إلى أوروبا بين 45% و70%.

 

 وقال فى بيان له، إن مصر شاركت بمعرض "فروت لوجستيكا" للمرة الـ20، حيث مثل المعرض فرصة واعدة للشركات المصرية العاملة في قطاع الفواكه والخضروات للتعرف والتواصل مع نظرائها من شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المعرض يعد منصة لنفاذ الحاصلات الزراعية المصرية الى السوق الألماني بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة للتصدير، حيث يعد هذا المعرض أهم وأكبر المعارض المتخصصة على مستوي العالم في مجالى تجارة الخضر والفاكهة وكافة الصناعات المتعلقة بمجال تصدير وتعبئة، وتغليف، وشحن الخضر والفاكهة.

 

وأضاف، أن الهيئة قامت بتنفيذ حملة إعلانية كبيرة للترويج للجناح المصري والمنتجات المعروضة بالمعرض داخل المعرض وخارجه، كما قامت بوضع الملصقات الإعلانية على تاكسي العاصمة والذي يتجول في جميع أنحاء العاصمة الالمانية برلين، وهو ما ساهم فى زيادة اقبال كبار المستوردين وسلاسل تجارة التجزئة من زوار المعرض على الجناح المصرى.

 

 

 


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