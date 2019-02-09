تنفيذ 170 حكما متنوعا وفحص 78 شقة مفروشة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية أمن البحر الاحمر، عن تمكن مباحث قسم شرطة رأس غارب، من ضبط المدعو " كريم. ا"عاطل ومقيم نجع العرب – مينا البصل - الإسكندرية وبحوزته قطعتين صغيرتين الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 20 جرام تقريبا عند استقلاله احدي سيارات الأجرة " بكمين رأس غارب".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 291 جنح قسم رأس غارب الغردقة لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة .

كما تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط 36 حكم جنح حبس جزئي، و 10 أحكام جنح حبس مستأنف، و89 حكم جنح غرامات جزئية، و11 حكم جنح غرامات مستأنف، و24 حكم جنح مخالفات، وكانت إجمـالي الأحكـام المنفذة 170 حكما.

كما قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر أسفرت جهودها عن فحص عدد 78 شقة مفروشة وتم ضبط 12 عدم أخطار وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا – سياسيا فضلا عن الفحص الوقتي لأي إشتباهات.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضيه عدم إعلان عن أسعار، وقضيه إدارة محل بدون ترخيص .

وبالنسبة لقضايا شرطة المرافق تم ضبط 27 قضية رفع إشغال فوري، و7 قضية إشغال طريق، 5 قضيه إدارة محل بدون ترخيص، و 3 قضيه بائع متجول .

كما تمكنت ادارة مرور البحر الأحمر، من ضبط 64 مخالفة تم التصالح فيها، و11 مخالفة بدون رخصة قيادة، و3 مخالفة بدون تسير 203 حالة انتظار خاطئ 15 مخالفات متنوعة و 2 موقف عشوائى و 13 دراجات بخارية، 33 حالات تجاوز السرعة بإجمالي المخالفات 344 .