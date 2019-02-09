video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 170 حكما متنوعا وفحص 78 شقة مفروشة بالبحر الأحمر

السبت، 09 فبراير 2019 01:52 م
تنفيذ 170 حكما متنوعا وفحص 78 شقة مفروشة بالبحر الأحمر متهم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلنت مديرية أمن البحر الاحمر، عن تمكن مباحث قسم شرطة رأس غارب، من  ضبط المدعو " كريم. ا"عاطل ومقيم نجع العرب – مينا البصل - الإسكندرية وبحوزته قطعتين صغيرتين الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 20 جرام تقريبا عند  استقلاله احدي سيارات الأجرة " بكمين رأس غارب".

 بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 291 جنح قسم رأس غارب الغردقة لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة .

كما تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط 36 حكم جنح حبس جزئي، و 10 أحكام جنح حبس مستأنف، و89 حكم جنح غرامات جزئية، و11  حكم جنح غرامات مستأنف، و24  حكم  جنح مخالفات، وكانت إجمـالي الأحكـام المنفذة 170 حكما.

كما قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر أسفرت جهودها عن فحص عدد 78  شقة مفروشة وتم ضبط 12 عدم أخطار وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا – سياسيا فضلا عن الفحص الوقتي لأي إشتباهات.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 4  قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضيه عدم إعلان عن أسعار، وقضيه إدارة محل بدون ترخيص .

وبالنسبة لقضايا شرطة المرافق تم ضبط 27 قضية رفع إشغال فوري، و7  قضية إشغال طريق، 5  قضيه إدارة محل بدون ترخيص، و 3  قضيه بائع متجول .

كما تمكنت ادارة مرور البحر الأحمر، من ضبط 64 مخالفة تم التصالح فيها، و11 مخالفة بدون رخصة قيادة، و3 مخالفة بدون تسير 203 حالة انتظار خاطئ  15  مخالفات متنوعة و 2 موقف عشوائى و 13 دراجات بخارية، 33 حالات تجاوز السرعة بإجمالي المخالفات 344 .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يتفقدان قسم شرطة رأس غارب الجديد

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

امن البحر الاحمر

هاربين من أحكام




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة