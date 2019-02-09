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تعرف على آليات التعليم لتحقيق انضباط الدراسة بالتيرم الثانى × 12 معلومة

السبت، 09 فبراير 2019 11:32 ص
تعرف على آليات التعليم لتحقيق انضباط الدراسة بالتيرم الثانى × 12 معلومة طلاب مدارس بالقاهرة
كتب ـ محمود طه حسين
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اليوم السابع بلس
انطلقت الدراسة اليوم السبت، معلنة بدء الفصل الدراسى الثانى، وشهدت المدارس إقبالا كبيرا من الطلاب، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك آليات وضوابط تم إرسالها إلى المدارس لتحقيق عام دراسى منضبط.
 

ويرصد "اليوم السابع" فى 12 معلومات أبرز تعليمات الوزارة للمديريات:

 

1ـ الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفقا لما ورد بالخريطة الزمنية.

2ـ إعداد الجدول المدرسى وتوزيع الأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

3ـ تطبيق لائحة الانضباط المدرسى فيما يخص الطلاب المخالفين للزى المدرسى وعدم اتخاذ إجراءات أخرى ضدهم.

4ـ الالتزام بما ورد فى الكتاب الدورى رقم 14 بشأن الإجراءات المتبعة فى توزيع التابلت والفئات المستهدفة.

5ـ الالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

6ـ التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك، وتسجيل طلاب الثانوى العام إلكترونيا.

7ـ حظر استخدام العقاب البدنى للطلاب، مع تأمين المنشآت لتوفير المناخ الآمن للطلاب.

8ـ حظر تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أى مسمى ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

9ـ حظر استخدام أسوار المدارس فى الدعاية لإعلانات الدروس الخصوصية.

10ـ التأكيد على استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية والتأكيد على إظهار الحدود الجنوبية للقطر المصرى.

11ـ موافاة الوزارة بما يؤكد انتهاء تسليم الكتاب المدرسى بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى.

12ـ تكثيف الرقابة والإشراف اليومى على طلاب المدارس لضمان أمن وسلامة التلاميذ بالمدارس.


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