ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.. و"أوراسكوم" فى الصدارة

تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 304.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 193.4 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 184.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 455.4 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 121.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 462.8 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 105.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 488.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 71.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 61.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 60.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 114.7 مليون جنيه، تلتها "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 52.3 مليون جنيه، وقيمة تداول 162.2 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 51.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 108.1 مليون جنيه، وفى التاسع "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 44.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 159.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول بلغ 43.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 32.1 مليون جنيه.