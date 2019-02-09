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تدشين اتحاد الطلاب العرب برعاية منظمة خريجى الأزهر

السبت، 09 فبراير 2019 08:37 م
تدشين اتحاد الطلاب العرب برعاية منظمة خريجى الأزهر اتحاد الطلاب العرب
كتب - إسماعيل رفعت
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انطلقت أولى جلسات اتحاد الطلاب العرب بالأزهر الشريف بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة دعم ورعاية الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف.


ويضم الاتحاد فى عضويته دول "العراق، ليبيا، اليمن، السودان، السودان، الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، موريتانيا، الصومال، فلسطين". ويهدف الاتحاد إلى رفع روح الانتماء للوطن والبعد عن التفكك والانخراط وراء الجماعات المتطرفة والعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة.


وكان من ضمن الانشطة التى قدمها الاتحاد فى فترة تأسيسية، تنظيمية للطلاب لمعسكر طلابى بالإسكندرية فى نوفمبر الماضى بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن ورش عمل وندوات تناولت تفكيك وتشريح العقل المتطرف والعمل على معالجة الأفكار المتشددة والعمل على تصحيحها.


ويقوم الاتحاد بتنظيم الأنشطة والجلسات بشرم الشيخ وهو تنظيم ورشة عمل بعنوان تفنيد الفكر المتطرف وكيفية تصحيح هذا الفكر فضلا عن الدورة الرياضية بملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ وجلسة أخرى تتضمن الإنشاد الدينى ومسابقة شعرية وتقديم الجوائز للفائزين وكذا الرحلة البحرية الترفيهية للطلاب.


ووجه أعضاء الاتحاد من الدول العربية كل الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه للطلاب الوافدين بالأزهر، وتقديرهم للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر على رعايتها لهم.


جدير بالذكر أن اتحاد الطلاب العرب بالأزهر هو الأول من نوعه كأحد الكيانات الطلابية والذى يهتم بخدمة ورعاية الطلاب العرب بالأزهر الشريف والعمل على تنفيذ استراتيجية الأزهر الشريف ونشر الوسطية والاعتدال فى كافة أنحاء العالم ومواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة.


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