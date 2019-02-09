تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت ٢٥ سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد ٣ سفن حاويات وغادر الميناء ٣ سفن ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن ومن المنتظر دخول ٣ سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول ٣ سفن حاويات وبضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن حاويات و٣ سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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