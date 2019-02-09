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تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 09 فبراير 2019 01:10 م
تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت ٢٥ سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد ٣ سفن حاويات وغادر الميناء ٣ سفن ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن ومن المنتظر دخول ٣ سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد  دخول ٣ سفن حاويات وبضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن  حاويات و٣ سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 

 


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