تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت ٢٥ سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد ٣ سفن حاويات وغادر الميناء ٣ سفن ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن ومن المنتظر دخول ٣ سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول ٣ سفن حاويات وبضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن حاويات و٣ سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والى الميناء.