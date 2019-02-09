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تخصيص 12 فدان لتنفيذ مصنع تدوير مخلفات بالخارجة

السبت، 09 فبراير 2019 01:16 م
تخصيص 12 فدان لتنفيذ مصنع تدوير مخلفات بالخارجة محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، عن تخصيص 12 فدان لإقامة مصنع تدوير المخلفات جنوب مدينة الخارجة خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار خطة الدولة فى الاستفادة من المخلفات والتخلص منها بشكل آمن وللحفاظ على البيئة من التلوث .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز فى بيان له ، أن المركز يضم مصنعين لتدوير المخلفات الأول لتدوير المخلفات الزراعية بمنطقة الطريق الدائرى والثانى للمخلفات المنزلية والصناعية بالمنطقة الصناعية غرب المدينة وتم اسناد تشغيلهما للقطاع الخاص.


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