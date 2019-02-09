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تحرير 986 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 09 فبراير 2019 10:04 ص
تحرير 986 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 986 مخالفة مرورية متنوعة.
 

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 6 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص31 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

 

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 12 شقة مفروشة، و15 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 4 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .

 

 


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