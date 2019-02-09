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تحرير 267 مخالفة وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح

السبت، 09 فبراير 2019 05:35 م
تحرير 267 مخالفة وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 267 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان، أن الحملة المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح وعلى الطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 36 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 

 
 

 

 


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