تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 16 فبراير الجارى

كتب إيهاب المهندس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 213 متهمًا فى القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 16 فبراير لسماع الشهود.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

وضمَّت القضية عددا من المتهمين، والسابق اتهامهم فى قضايا أخرى، منهم المتهم محمد فتحى الشاذلى نجل لواء شرطة سابق، وأحد المتهمين الرئيسيين الصادر بحقهم حكم بالإعدام فى قضية "خلية الظواهرى".