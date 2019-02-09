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لجلسة 7 مايو..

تأجيل محاكمة مسئول سابق بالزراعة و29 آخرين لاستيلائهم على 60 فدانا ملك الدولة

السبت، 09 فبراير 2019 12:26 م
تأجيل محاكمة مسئول سابق بالزراعة و29 آخرين لاستيلائهم على 60 فدانا ملك الدولة المستشار جمال عبد اللاه
كتب على عبد الرحمن
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قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب بسيونى ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان، تأجيل محاكمة 30 متهمًا لجلسة 7 مايو المقبل، فى اتهامهم بالاستيلاء على مساحة 60 فدان من أراض الدولة دون وجه حق.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بإحالة القضية رقم 124 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها المدير التنفيذى الأسبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و29 آخرين، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانًا غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث سهل للمتهمة الثانية وضع يدها على الأرض بعد انتهاء المدة الإيجارية الخاصة بها، الأمر الذى مكنها من التصرف فى تلك المساحة ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير.


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