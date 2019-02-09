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بعد حفله فى شتاء طنطورة.. "يانى" يشارك بمهرجان المناطيد بالسعودية.. فيديو وصور

السبت، 09 فبراير 2019 11:27 م
بعد حفله فى شتاء طنطورة.. "يانى" يشارك بمهرجان المناطيد بالسعودية.. فيديو وصور الموسيقار يانى
كتب هيثم سلامة
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شارك الموسيقار العالمى "يانى" فى مهرجان المناطيد المقام فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث استقل منطادا ليحظى برؤية جمال الطبيعة الساحرة.

مهرجان شتاء طنطورة، نشر "فيديو" لحظة ركوب الموسيقار "يانى" منطاد وعلق:"الموسيقار العالمى "ياني"، عبر المنطاد المعلق، يحظى بجرعة جمالية من العلا، مشاركًا الجمهور استمتاعه ضمن مهرجان المناطيد، المقام ضمن فعاليات شتاء طنطورة". 

الموسيقار العالمى يانى (3)

وكان قد تألق الموسيقار اليونانى العالمى، يانى، خلال إحياءه حفلا غنائيا ضخما فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافى وشاركت فرقة الأوركسترا الخاصة بالموسيقار فى إحياء الحفل المرتقب على مسرح "مرايا" فى مدينة العلا السعودية.

الموسيقار العالمى يانى (1)
 
الموسيقار العالمى يانى (2)
 

 

 

 

 


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