بعد حفله فى شتاء طنطورة.. "يانى" يشارك بمهرجان المناطيد بالسعودية.. فيديو وصور

شارك الموسيقار العالمى "يانى" فى مهرجان المناطيد المقام فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث استقل منطادا ليحظى برؤية جمال الطبيعة الساحرة.
الموسيقار العالمي "ياني"، عبر المنطاد المعلق، يحظى بجرعة جمالية من #العلا، مشاركًا الجمهور استمتاعه، ضمن #مهرجان_المناطيد، المقام ضمن فعاليات #شتاء_طنطورة. #yanni #WinterAtTantora pic.twitter.com/5VQmZjyuWK— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) ٩ فبراير ٢٠١٩
مهرجان شتاء طنطورة، نشر "فيديو" لحظة ركوب الموسيقار "يانى" منطاد وعلق:"الموسيقار العالمى "ياني"، عبر المنطاد المعلق، يحظى بجرعة جمالية من العلا، مشاركًا الجمهور استمتاعه ضمن مهرجان المناطيد، المقام ضمن فعاليات شتاء طنطورة".
وكان قد تألق الموسيقار اليونانى العالمى، يانى، خلال إحياءه حفلا غنائيا ضخما فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافى وشاركت فرقة الأوركسترا الخاصة بالموسيقار فى إحياء الحفل المرتقب على مسرح "مرايا" فى مدينة العلا السعودية.
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