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بطريرك "الكاثوليكية": المحبة أساس الفضائل بالكنيسة

السبت، 09 فبراير 2019 07:16 م
بطريرك "الكاثوليكية": المحبة أساس الفضائل بالكنيسة مجلس كنائس مصر
سارة علام
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قال الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية المصرية، إن الله يريد ان يعمل بنا من خلال محبتنا كعائلات مسيحية .

وأشار "اسحق" خلال كلمته باحتفالية مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيس المجلس والتي تقام مساء اليوم بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية إلى أن المحبة هي أعظم الفضائل بالمسيحية، ولا تسقط أبدا عبر جميع العصور مؤكدا أن جميع الكنائس قوية بمواهبها ولكن علينا أن ندعم وحدتنا بالمحبة.

وتابع: " سعادتي ليست على اجتماعنا فقط للاحتفال السنوي، ولكن نحن بدأنا خطوات المصارحة التي تهدف لإزالة أي حواجز تعيق وحدة الكنائس للشهادة للمسيح في كل وقت بوحدتنا، وهناك خطة جديدة من جهود الكنائس بالمجلس لتطويره، ولن تقتصر على أنشطته بالقاهرة، بل يجب أن تتسع دائرته بجميع المحافظات في إطار سعينا للتقارب بين الكنائس".
 


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ابراهيم اسحق

الكاثوليك




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