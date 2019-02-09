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بريطانيا تمارس ضغوطا على دول نامية وفقيرة لتوقيع اتفاقيات بسبب "بريكست"

السبت، 09 فبراير 2019 11:42 ص
بريطانيا تمارس ضغوطا على دول نامية وفقيرة لتوقيع اتفاقيات بسبب "بريكست" ليام فوكس
كتبت ـ رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن وزارة التجارة الدولية البريطانية والوزير ليام فوكس يتعرضان لانتقادات شديدة من قبل النشطاء بسبب الضغوط التي يتم ممارستها على دول في أفريقيا و منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، لتوقيع اتفاقات مع بريطانيا قبل حلول موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بريكست.
 
وأضافت الصحيفة، أن الاتفاقات تبلغ نحو 40 اتفاقية، وهو حجم الاتفاقات التجارية التي تتمتع بها بريطانيا مع هذه الدول من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي وتغطي 71 دولة، و لن يستمر منها إلا 3 اتفاقيات فقط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
وأوضحت الصحيفة، أن الوزارة هددت المسئولين في هذه الدول بأن التأخر في توقيع الاتفاقات لما بعد التاسع والعشرين من مارس المقبل وهو يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فرض تعريفات جمركية مرتفعة على صادراتها إلى بريطانيا.
 
وأشارت إلى أن من بين هذه الدول غانا التي تعتمد على صادراتها من الموز لبريطانيا وموريشيوس التي تصدر التونة وكينيا بصادراتها من الورود، وكوت ديفوار التي تعتمد على تصدير محصول الكاكاو علاوة على ناميبيا وصادراتها من العنب واللحوم و مملكة سوازيلاند التي تصدر جانبا كبيرا من محصولها من السكر لبريطانيا.
 

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