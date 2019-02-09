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بدء الدراسة بالترم الثانى فى 24 مدرسة فترتين بالأقصر وغداً الانطلاق الرسمى

السبت، 09 فبراير 2019 10:15 ص
بدء الدراسة بالترم الثانى فى 24 مدرسة فترتين بالأقصر وغداً الانطلاق الرسمى بدء الدراسة في مدارس الفترتين بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن عبد اللطيف أحمد عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم السبت، أنه تم بدء الدراسة في مدارس الفترتين بمحافظة الأقصر بصورة طبيعية، وهى عبارة عن 24 مدرسة موزعة فى مختلف إدارة المحافظة التعليمية، موضحاً أن البداية الفعلية بكافة مدارس المحافظة ستكون صباح غداً الأحد.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بدأت العملية الدراسية بالفصل الدراسى الثانى فى مدارس الفترتين، وهى 7 مدارس بإدارة الأقصر، ومدرسة بالبياضية، و6 مدارس بالزينية، و4 مدارس بالقرنة، ومدرستين بالطود، و4 مدارس بالقرنة، كما سيتم غداً بدء العمل فى 12 مدرسة جديدة رسمياً، بعد الانتهاء من إنشائها وتطويرها، وذلك فى ضوء اهتمام المحافظة بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات بمدارس المحافظة.

وأكد وكيل التربية والتعليم بالأقصر، على أنه تم تكليف كافة إدارات المدارس، بتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب، بجانب مرور لجان المتابعة بالإدارات التعليمية، للتأكد من الاستعداد الكامل للدراسة في جميع المدارس، والتأكيد على استقرار المدارس وثبات الجداول، وتوزيع الأنشطة والإشراف اليومى خلال اليوم الدراسى، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل مع الوحدات المحلية، لمساعدة المدارس على القيام بدورها، وتوفير كافة الاحتياجات لصالح العملية التعليمية.

 

 


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