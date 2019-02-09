انتحار طالبة مريضة نفسيا بالقفز من شرفة منزلها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبلت مستشفى جرجا العام جنوب محافظة سوهاج، طالبة مصابة "جرح قطعى بالرأس وكسر بالساق الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج"، وتوفيت عقب وصولها، وذلك عقب قيامها بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الثانى بالمنزل، بسبب مرضها النفسى.

على جانب آخر، استقبل مستشفى سوهاج العام، طالب جثة هامدة على إثر اصطدام إحدى القطارات به، أثناء قيامه بالعبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج.

كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية قد تلقى بلاغين منفصلين، الأول من قسم شرطة جرجا بوصول نورهان . ج 18 سنة طالبة وتقيم شيخ العرب بندر جرجا إلى المستشفى العام مصابه " جرح قطعى بالرأس وكسر بالساق الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج " وتوفيت عقب وصولها.

وبالفحص وسؤال والدها 47 سنة نجار ويقيم بذات الناحية قرر بقيام نجلته بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الثانى بالمنزل وذلك لمرضها بانفصام الشخصية واكتئاب نفسى، وأضاف بأنها تعالج لدى أحد الأطباء النفسيين قدم روشتات علاجية تفيد ذلك، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك .

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة سوهاج باصطدام قطار بشخص بناحية بلصفورة دائرة المركز وتبين أنه أثناء عبور حسين . م 15 طالب ويقيم بذات الناحية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة إصطدم به القطار رقم 935 VIP الأقصر الإسكندرية مما نتج عنه وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

بسؤال والده 68 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير باقى القطارات.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.