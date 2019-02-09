اليوم.. تعليم سوهاج تتسلم 20 ألف تابلت ضمن منظومة تطوير التعليم الثانوى

وأكد الدكتورعمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى على مستوى المحافظة 18 ألف طالب وطالبة وهم من سيتم توزيع التابلت عليهم، وأن هناك 2000 تابلت سوف يتم توزيعها على المدرسين والموجهين كلا في تخصصه، لمباشرة العملية التعليمية والمناهج من عليه.

وأضاف شلتوت، أن هناك تأمين خاص بالتابلت بقيمة 100 جنيه سوف يقوم الطالب بسداده بإجمالى 300 جنيه عن الثلاث سنوات الدراسية، ويمكن له أن يدفع كل عام دراسى 100 جنيه أو مجمعة عن الثلاث سنوات مرة واحدة، مؤكدا أنها قام بعقد اجتماع مع مديرى الإدارات على مستوى المحافظة وتمت مناقشة الية التوزيع وعدم التاخر فيها ووصول التابلت لكل طالب داخل مدرسته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التسليم.

وأنهى شلتوت تصريحاته أنه طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم فالتابلت الذى سيسلم للطلاب سيكون عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب ولا يرده الطالب إلا فى حالة تحويله لنظام تعليمى آخر.

ويعد جهاز التابلت الذى يتسلمه المعلم والإدارى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوى العام أو المديرية أو الإدارة دون تعيير طبيعة العمل ولن يتم تسليم أى أجهزة لمعلمى التعليم الثانوى العام بالمدارس الخاصة نهائيًا.

والفئات المستهدفه بالتابلت هم: طلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الحكومية والخاصة والعاملون بالمديريات التعليمية من فئات مدير ووكيل مديرية، مدير عام التعليم العام، وموجهو عموم المواد الدراسية الأساسية، ومدير مركز التطوير التكنولوجى، والعاملين بالإدارات التعليمية مدير عام الإدارة، وكيل الإدارة، مدير إدارة التعليم الثانوى، والموجهون الأوائل للمواد الدراسية الأساسية، وكدير مركز التطوير التكنولوجي" والعاملون بالمدارس الثانوية العامة الحكومية من الفئات: مدير ووكيل المدرسة وأخصائى التطوير التكنولوجى أو مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة والمسئول عن غرفة المعلومات والشبكات الداخلية ومعلمى المواد الدراسية الأساسية.

وأشار إلى أن الإدارات التعليمية تلتزم بتوزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد لأجهزة التابلت على جميع المستخدمين وتتولى والإدارات التعليمية تشكيل لجنة دائمة خاصة بالإشراف على منظومة التعليم الجديدة، وتختص اللجان بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة وتسليمها وما يستجد من أعمال على أن تشكل برئاسة عضو من التوجيه المالى والإدارى وعضوية ممثلى إدارات الشئون القانونية والتعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى والإحصاء، وفى حال رد جهاز التابلت من الإدارى أو المعلم أو الطالب قبل نهاية فترة الضمان المقدرة بـ3 سنوات من تاريخ التشغيل، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل لباقى فترة الضمان المحددة و لا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة و فى حالة فقدان التابلت أو تلفه تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم، سواء كان ادارى أو معلم أو طالب ويلتزم الطالب بسداد مبلغ 4500 جنيه مصرى للإدارة التعليمية التابع لها مع تسليمه جهازًا بديلًا وولى الأمر والطالب يلتزمان بالتوقيع على نموذج لاستلام جهاز التابلت فى شكل إقرار يوقع عليه.

كما تلتزم المدرسة بحفظ أصل هذا النموذج فى الملفات المحفوظة بالمدرسة ويعتبر هذا النموذج عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين و أى فقد للنموذج سيعرض المتسبب عنه للمسائلة تأديبيًا وجنائيًا ومدنيًا و تتولى وحدة المعلومات بالمدرسة إعداد كشوف ببيانات الطلاب والمعلمين والإداريين المستلمين لأجهزة التابلت، ويوضح بالكشوف الرقم القومى والكود المسلسل لكل جهاز معتمدة من مدير المدرسة، مع إدخال البيانات على الموقع المخصص للمدرسة بالتنسيق مع قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والمديرية.