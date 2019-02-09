اليوم السابع: السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى



ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الاتحاد الأفريقى تحت عنوان" عام أفريقيا يبدأ اليوم بقمة تاريخية فى أديس أبابا.. السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى.. الرئيس يلتقى بسكرتير الأمم المتحدة ورئيس الكونغو.. ويحضر عشاء "أبى أحمد".. المتحدث باسم الرئاسة: السيسى يطرح خطة مصر لتفعيل التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.. مستشار الاتحاد الأفريقى: القادة الأفارقة يعتمدون مشروعا لتعليم البنات والنساء ويناقشون تغيير المناخ وإصلاح مجلس الأمن والأوضاع فى ليبيا".

اقرأ فى العدد أيضا..

- «نور حياة » مبادرة الرئيس تنطلق فى 5 محافظات وتستهدف 5 ملايين تلميذ

- رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العلمين: "عندنا شغل كتير وشركات المقاولات الجادة ستحصل على فرص أكبر".. نائب رئيس هيئة المجتمعات: بدء التشغيل التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م 3/ يوم.. ورئيس جهاز المدينة: 80 ألف فرصة عمل توفرها مشروعات المدينة

- تدشين مجمعين فى الفيوم و 7 مجمعات فى 8 محافظات.. تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة

- وفر 6 فرص عمل لشباب من قريته.. وسدد القرض الأول بالكامل.. «حجاج » حصل على قرضين من «المشروعات

- الصغيرة » لإقامة سوبر ماركت بكفر الشيخ

- حازم إمام يهدد عودة «النقاز » فى موقعة الكونفدرالية.. الزمالك يرفض شروط «هيما » بعد فتنة الـ20 مليون جنيه

- كريستين لاجارد: اقتصاد مصر لديه فرصة للانطلاق.. صندوق النقد يشيد بالشعب المصرى والقيادة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى.. ووزير المالية: عازمون على البناء