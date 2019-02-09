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السبت، 09 فبراير 2019 07:46 م
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اليوم السابع: السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى

السبت، 09 فبراير 2019 07:42 م
اليوم السابع: السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى عدد اليوم السابع غدا
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اليوم السابع بلس
 
ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الاتحاد الأفريقى تحت عنوان" عام أفريقيا يبدأ اليوم بقمة تاريخية فى أديس أبابا.. السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى.. الرئيس يلتقى بسكرتير الأمم المتحدة ورئيس الكونغو.. ويحضر عشاء "أبى أحمد".. المتحدث باسم الرئاسة: السيسى يطرح خطة مصر لتفعيل التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.. مستشار الاتحاد الأفريقى: القادة الأفارقة يعتمدون مشروعا لتعليم البنات والنساء ويناقشون تغيير المناخ وإصلاح مجلس الأمن والأوضاع فى ليبيا".
 
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