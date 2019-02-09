اليوم.. استئناف الدراسة بـ3 مراكز ثقافة إسلامية تابعة للأوقاف بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تبدأ اليوم السبت الدراسة بالمراكز الإسلامية الثقافية، التابعة لوزارة الأوقاف بشمال سيناء، محاضرات النصف الدراسى الثانى 2018 ـ 2019.

وقال الشيخ خميس حمدى أحمد، عميد المركز الثقافى الإسلامى بالعريش، إن المحاضرات فى مركز العريش تتضمن يوم السبت مادتى العقيدة الإسلامية والتفسير، والإثنين مادتى القدس وقضايا معاصرة، والأربعاء مادتى القرآن الكريم والتجويد، وعلوم القرأن الكريم.

يذكر أن المراكز الإسلامية الثقافية الثلاثة موزعة فى شمال سيناء بمدن العريش وبئر العبد والحسنة، ويدرس بها 261 من رجال وسيدات من مختلف الأعمار، وهى فى مدينة العريش بمسجد النصر ويدرس فيه 200 دارس، ومركز فى مدينة بئر العبد بمسجد المجمع الإسلامى، ويدرس فيه 40 دارسا، والمركز الثالث فى وسط سيناء بمسجد الرحمن فى مدينة الحسنة ويدرس فيه 21 دارسا، ودورها محاربة الفكر المتطرف والوقوف فى وجهه، بنشر ثقافة الفكر الإسلامى الوسطى .