المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد تفتح التسجيل الإلكترونى للشهاده الثانوية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة بالمحافظة من خلال ملء استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على شبكة الإنترنت .

وقال الشيخ أحمد رضوان مدير عام المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، في بيان له إنه يتم دعم عملية التسجيل الإلكتروني لحظيًا من خلال كول سنتر، للإجابة على الرقم 19493 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً عدا يوم الجمعة مؤكدا على أن الطالب يقوم بعد التسجيل على الموقع بطباعة استماراته والتوقيع عليها هو وولي الأمر ثم يقوم بتسليمها إلى معهده.