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المفتى: اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى تتويج لجهودها فى تعزيز التعاون

السبت، 09 فبراير 2019 12:27 م
المفتى: اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى تتويج لجهودها فى تعزيز التعاون الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على
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هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذى يعد تتويجًا لجهود الرئيس السيسي وسياساته الحكيمة لتعزيز التعاون الأفريقي وتوطيد العلاقات الأفريقية، حيث قوبلت هذه الجهود بالتقدير من قادة الدول الأفريقية الشقيقة ومنح مصر والرئيس الثقة في تحقيق آمال وتطلعات القارة السمراء لتحقيق الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.
 
 
وأكد مفتي الجمهورية أن مصر بإمكانياتها وخبراتها قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة السمراء، ومواجهة تحديات المرحلة وتلبية الاحتياجات الملحَّة للشعوب والدول الأفريقية الشقيقة، والارتقاء بالقارة نحو مستقبل أفضل أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
 
 
ودعا المفتي الدول الأفريقية الشقيقة إلى ضرورة مساندة ودعم الجهود التي تقوم بها مصر والتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات، وجعل القارة السمراء قوة مؤثرة على الساحة الدولية.
 
 
واختتم مفتي الجمهورية بيانه بأن دار الإفتاء المصرية تقف على أهبة الاستعداد لدعم جهود الدولة خارجيًّا كقوة ناعمة فيما يتعلق بمواجهة أفكار الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية لدول القارة الأفريقية، للرد عليها وتفنيد أفكارها الهدامة وتوضيح وسطية الإسلام، متمنيًا لمصر قيادة وشعبًا التوفيق والسداد.
 
 
 

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رئاسة مصر للاتحاد الافريقى

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