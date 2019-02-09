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"المصرية اللبنانية": رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى انطلاقة للعلاقات الاقتصادية

السبت، 09 فبراير 2019 02:26 م
"المصرية اللبنانية": رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى انطلاقة للعلاقات الاقتصادية محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية
كتب هانى الحوتى
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أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي رسمياً يعد عهداً وانطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الأفريقية فى جميع الاتجاهات .

وأضاف أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي واهتمامه بهذا الملف يفتح افاقاً واسعة للتعاون مع افريقيا مما يعد فرصة لزيادة التعاون الاقتصادي وسيكون له أكبر الأثر فى تنمية التجارة وحجم الأعمال والصادرات وفى اقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وقال، إن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بادرت منذ سنوات بتفعيل هذا الملف إيماناً بأهمية أفريقيا بالنسبة لمصر خاصة على المستوي الاقتصادي فى ظل العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون المشتركة والتى حان الوقت لتفعيلها خاصة مع تولي القيادة السياسية لهذا المف.

وأضاف، : "قمنا بعمل زيارات ميدانية لبعض البلدان الأفريقية خاصة فى  غانا وكوت ديفوار وكينيا واطلقنا قبل سنوات مبادرة "مصر لبنان من أجل افريقيا" ونتطلع لتقديم كافة الخبرات والإمكانيات لنجاح ملف التعاون المصري الأفريقي".

وأكد الحوت، أن مصر بالفعل تعيد اكتشاف نفسها بعد عملية إصلاح اقتصادى جرئ، ومشروعات قومية عملاقة، مشيراً إلى أن افريقيا ستكون امتداداً لعملية الإصلاح والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مصر وتصديرها إلى البلدان الأفريقية.


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