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المشدد 15 عامًا لنجار و10 سنوات لشقيقته قتلا والدهما لفضح علاقتهما المحرمة

السبت، 09 فبراير 2019 10:39 ص
المشدد 15 عامًا لنجار و10 سنوات لشقيقته قتلا والدهما لفضح علاقتهما المحرمة حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلى أبوحليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود متولى، وسعيد برغش، بالسجن  بالسجن المشدد 15 عامًا لنجار و10 سنوات لشقيقته 10 سنوات، بتهمة قتل والدهما وسجن المتهم الأول 3 سنوات لهتك عرض الثانية.

تعود تفاصيل القضية إلى تمكن رجال مباحث قسم شرطة العمرانية من كشف غموض العثور على جثة مسن يدى "ط.م"  داخل منزله بعد اشتعال النيران فيه، وتبين أن وراء الواقعة ابنه"ا.ط" 20 سنة نجار، وابنته و"ا.ط" 14 سنة.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الضحية شاهد المتهمين فى وضع مخل داخل حجرة النوم، وعنفهما على ذلك، فعزما النية على قتله، وأعدوا لذلك خطة بأن قتلوه بسكين المطبخ وأشعلا النيران فى الشقة لإخفاء الجريمة.

بتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خشية فضح أمرهما حيث شاهدهما فى وضع مخل بالأداب.

تحرر بذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية وإحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.


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