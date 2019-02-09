وذكرت مصادر المفوضية الأفريقية أن جواز السفر الموحد سيساعد على تسهيل حرية التنقل للأشخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، ودفع الحركة من الرواج التجاري والاندماج الاقتصادي بين دول القارة.

ومن المقرر بعد ذلك وفِي مرحلة لاحقة - وفقا لمصادر المفوضية الأفريقية - أن يتم توزيع جواز السفر الموحد على جميع مواطني القارة، على أن يكون لكل دولة الاحتفاظ بالحق في إصداره وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية.