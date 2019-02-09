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القوى العاملة: تحويل 49.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين كانوا باليونان

السبت، 09 فبراير 2019 12:24 م
القوى العاملة: تحويل 49.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين كانوا باليونان محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، نجح في تحويل 2.4 مليون يورو، أى ما يوازى 49 مليونا و500 ألف جنيه مصري ، مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان ومازالوا علي قيد الحياة، أو توفوا، وذلك من مؤسسة للتأمين الاجتماعى باليونان إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
 
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا بما حققه مكتب التمثيل العمالي بأثينا عام 2018، حيث قام المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، بتوثيق 20عقد عمل علي البواخر اليونانية تم استلامها من شركة القداح على مهن مهندس بحرى ونجار وعامل ومغسلة، ومحرقة، وتشحيم، نظافة ، وخدمات، وذلك على عدة بواخر بإجمالى مرتبات شهرية 17 ألفا و385 يورو، وسنوية 212 ألفا و220 يورو، أي ما يعادل 4.5 مليون جنيه مصري تقريبا.
 
وقام المكتب بمراجعة 66 عقد عمل وشهادات استمرارية ، فضلا عن توفير 17 فرصة عمل داخلية، وبلغ إجمالي المستحقات التى تم تحصيلها للعمالة المصرية من حل شكاواهم 299 ألفا و740 يورو.
 
وأضاف أن المستشار العمالي بأثينا قام بحل 44 شكوى بالطرق الودية، وتم تحويل شكويين للقضاء بعد نفاذ الطرق الودية فى حلها، ومازالت شكوتين قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 48 شكوى تلقاها المكتب خلال العام محل التقرير.
 
كما قام المكتب بالرد على 1054 استفسارًا عبر الهاتف او من خلال المكتب مباشرة، وعمل 34 زيارة ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريين للوقوف علي أحوالهم العملية وحل أي مشكلة علي الطبيعة،  فضلا عن 28 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، بالإضافة إلي عقد 6 لقاءات  واجتماعات مع الجالية المصرية باليونان .
 
 
 
        
 
 

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القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

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