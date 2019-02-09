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القبض على المتهمين بتصوير فيديو يسخرون فيه من الأقباط

السبت، 09 فبراير 2019 05:01 م
القبض على المتهمين بتصوير فيديو يسخرون فيه من الأقباط وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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في إطار تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بعنوان "4 طلاب فى الأزهر يسخرون من الأقباط" صوره 4 من الشباب، تضمن الإسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية.

وأسفرت الجهود عن تحديد المشاركين بمقطع الفيديو مقيمين بمنطقة صفط الحنا مركز أبو حماد محافظة الشرقية، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع في 31 يناير الماضي، بمنزل أحدهم ويدعى "السيد .م.س" طالب بأحد المعاهد بمدينة 6 أكتوبر، وبثه الطالب "مصطفى .ح.ف - طالب بإحدى الكليات فرع جامعة الأزهر بالشرقية عبر قناته على موقع "اليوتيوب" بغرض المزاح دون قصدهم الإساءة للديانة المسيحية.

وعقب استشعار الأخير بتصاعد الموقف أزال الفيديو، وبث فيديو آخر مصور لهم أبدوا خلاله إعتذارهم عما بدر منهم ، وبمناقشتهم  تبين إرتباطهم بعلاقة صداقة ، وتولدت فكرة عمل مقطع الفيديو من خلال إعتياد الطالب "مصطفى .ح.ف بمطالعة صفحة إلكترونية بعنوان (primo) بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تبث منشورات وتعليقات ساخرة بكافة المجالات "السياسية والإقتصادية والدينية" .

يشار لإصدار مسئولى جامعة الأزهر قرروا تحويل الطالب "مصطفى .ح.ف" لمجلس تأديب لإتخاذ اللازم حيال تصرفه، كما تبين عدم ارتباط الطالب المذكور بأحد مسئولى وزارة الأوقاف بالشرقية كما زعمت بعض المواقع الإلكترونية.


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