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الصين تدعو إلى إجراء محادثات سلمية لحل مشكلة فنزويلا

السبت، 09 فبراير 2019 07:53 ص
الصين تدعو إلى إجراء محادثات سلمية لحل مشكلة فنزويلا الرئيس الصينى
بكين (رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الصينية، إن على فنزويلا حل أمورها الخاصة بنفسها من خلال المحادثات السلمية، وإن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولى فى هذا الصدد. وانضمت نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبى ومن بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى الولايات المتحدة فى الاعتراف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا والضغط على الزعيم الاشتراكى نيكولاس مادورو للدعوة لإجراء انتخابات جديدة. ودعا الاتحاد الأوروبى ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية التى حافظت على خط معتدل بشأن فنزويلا إلى الحوار وإجراء انتخابات جيدة طارحة موقفا مضادا لموقف واشنطن المتشدد وقالت مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التى يدعمها الاتحاد الأوروبى فى أول اجتماع لها فى مونتفيديو الأسبوع الماضى أن التدخل بقوة قد يؤدى إلى تفاقم الأزمة.

وفى رد على هذا الاجتماع قالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولى بشأن التوصل لتسوية سلمية لقضية فنزويلا وأبدت أملها فى أن تواصل كل الأطراف القيام بدور بناء.

وأضافت الوزارة" يجب أن يحل شؤون فنزويلا شعبها فى إطار الدستور والقانون من خلال الحوار السلمى والقنوات الدبلوماسية.

 

 


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