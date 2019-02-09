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الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجى السترات لصفراء

السبت، 09 فبراير 2019 06:28 م
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجى السترات لصفراء اشتباكات السترات الصفراء مع شرطة باريس
باريس - رويترز
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أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجي السترات الصفراء في باريس مع دخول الاحتجاجات ضد الرئيس ايمانويل ماكرون نهاية الاسبوع الثالثة عشر.

 

وبدء المحتجون مسيرتهم اليوم السبت عند قوس النصر في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس والذي شهد اشتباكات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب في احتجاجات سابقة.

 

ثم توجه المتظاهرون إلى مبنى الجمعية الوطنية حيث اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع حين بدأ البعض في تخريب جدار يجري تشييده حاليا حول المبنى.

 

وبدأت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر اعتراضا على خطط رفع الضرائب علي الوقود واتسع نطاقها ليشارك فيها عشرات الالاف في جميع انجاء البلاد كل يوم سبت.

 

وتفيد بيانات رسمية أن نحو ألف من رجال الشرطة و1700 متظاهر اصيبوا منذ بداية الاحتجاجات.

 

 


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السترات الصفراء

باريس

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مسيل للدموع




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