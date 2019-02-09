video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي يؤكد لـ"جوتيريش" أهمية مشاركة أفريقيا فى عملية إصلاح الأمم المتحدة

السبت، 09 فبراير 2019 07:13 م
السيسي يؤكد لـ"جوتيريش" أهمية مشاركة أفريقيا فى عملية إصلاح الأمم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
أديس أبابا- محمد الجالى
إضافة تعليق
الجالي
 
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته فى أديس أبابا اليوم مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، نقلة نوعية فى اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بين المنظمتين، لا سيما فى مجالى السلم والأمن والتنمية.

واستعرض الرئيس فى هذا الإطار تصور مصر للأولويات والمحاور الموضوعية التى تعتزم الدفع بها فى إطار الاتحاد الإفريقى خلال عام الرئاسة المصرية، والتى تستهدف بالأساس مواصلة التقدم المحرز فى تنفيذ أجندتى التنمية القارية والأممية فى أفريقيا، ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمى، فضلاً عن تحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها فى مختلف ربوع القارة، وكذلك استكمال وتعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد ضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستوى الدولى لعملية الإصلاح داخل الأمم المتحدة، أخذاً فى الاعتبار أهمية مشاركة القارة الأفريقية بصورة مؤثرة فى عملية الإصلاح، منوهاً فى هذا الخصوص إلى حرص مصر على الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمى الراهن.

من جانبه؛ هنأ "جوتيريش" الرئيس على تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، مشيراً إلى إلى تعويل الأمم المتحدة على القاهرة فى تعزيز أوجه التعاون والتكامل مع الاتحاد، ومعرباً عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، لا سيما من خلال المشاركة المصرية الفعالة فى مختلف أنشطة المنظمة، ومؤكداً دور مصر المحورى فى أفريقيا، وحرص الجانب الأممى على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية فى محيطها الجغرافى المضطرب وصون السلم والأمن الإقليميين.

و استعرض سكرتير عام الأمم المتحدة آخر تطورات عملية إصلاح الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بإعطاء الأولوية لجهود الوقاية من النزاعات لتحقيق استدامة السلام، وتفعيل المنظومة التنموية، مثمناً فى هذا الخصوص حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور مع المنظمة الأممية لدفع دورها.

وأضاف بسام راضى أن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع فى كل من ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض المسئول الأممى الجهود التى تقوم بها المنظمة الأممية للتوصل لحلول سياسية لمختلف تلك القضايا.

كما أكد الرئيس ثوابت سياسة مصر الخارجية فى هذا الصدد التى تستند على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدول وصون مقدرات شعوبها ودعم مؤسساتها الوطنية، وقد تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة إزاء مختلف الملفات الإقليمية، لا سيما فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.


إضافة تعليق

السيسي

سكرتير عام الأمم المتحدة

أفريقيا

أديس ابابا




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة