الزراعة تشن حملات مكثفة على محال اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، إن هناك حملات مرورية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها يوميا للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الاجراءات القانونية،

وأضافت منى محرز ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات التفتيشية البيطرية مستمرة تباعا على أسواق تداول وبيع اللحوم وتشديد الرقابة على المجازر ، بالاشتراك مع الوزرات المعنية للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم،وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفيما كشف تقريرالخدمات البيطرية ، أن الهيئة تتخذ جميع الاجراءات المتبعة بتفعيل الحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة،وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

وأضاف تقرير الهيئة، أن هناك تنسيقا دوريا مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش، وتدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء، ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.