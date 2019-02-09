الرقابة المالية: 250 ألف مستثمر نشط بالبورصة المصرية خلال 2018

كتب هانى الحوتى

قدم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضاً تقديمياً لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى حول الهيئة، خلال مشاركته باجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس الماضى، متضمناً أبرز الأنشطة التى تراقب عليها.



وتراقب هيئة الرقابة المالية على 6 أنشطة مالية غير مصرفية وهى: 1- سوق رأس المال ويضم 250 ألف مستثمر نشط، فيما يتداول 249 شركة مقيدة منها 32 ببورصة النيل، ويبلغ عدد الشركات العاملة 780 شركة لديها 484 فرعًا. 1- سوق رأس المال ويضم 250 ألف مستثمر نشط، فيما يتداول 249 شركة مقيدة منها 32 ببورصة النيل، ويبلغ عدد الشركات العاملة 780 شركة لديها 484 فرعًا.

2- التأمين ويضم 37 شركة تأمين، و76 شركة وساطة لديها 4191 فرعًا لديهًا 22 مليون وثيقة لـ15 مليون عميل، ويعمل بالقطاع 11 ألف وسيط.

3- صناديق التأمين الخاصة: يشمل 732 صندوق تأمين يستفيد منه 4.7 مليون عضو.

4- التمويل العقارى ويضم 15 شركة، و4 شركات تقييم عقارى لديها 26 فرعًا لعدد 54921 عميلاً.

5- التأجير التمويلى والتخصيم ويضم 228 شركة تأجير تمويلى منها 36 شركة نشطة لديها 30 ألف عميل تأجير تمويل، 9 شركات تخصيم لديها 308 عملاء تخصيم.

6- التمويل متناهى الصغر ويضم 916 جمعية من مختلف الفئات و9 شركات لديهم 1036 منفذًا وفرعًا يخدمون 2.8 مليون عميل.

وسيخضع خلال الفترة المقبلة لرقابة هيئة الرقابة المالية نشاطى المطورين العقاريين والتمويل الاستهلاكى.