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"الرقابة المالية" تتلقى 836 شكوى ضد شركات السمسرة والتأمين

السبت، 09 فبراير 2019 01:00 ص
"الرقابة المالية" تتلقى 836 شكوى ضد شركات السمسرة والتأمين الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن تلقى الهيئة 836 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والتأمين والتمويل موزعة بين 387 شكوى متعلقة بشركات سوق المال، 449 شكوى متعلقة بالتأمين والتمويل.
 
وأوضحت الهيئة، أنه تم بحث وإنهاء 327 شكوى متعلقة بسوق المال بنسبة إنجاز 85%، ويتبقى 60 شكوى قيد الدراسة واستيفاء مستنداتها، كما تم بحث والانتهاء من 374 شكوى متعلقة بشكاوى التأمين والتمويل بنسبة إنجاز 83%، ويتبقى 75 شكوى قيد الدراسة واستيفاء مستنداتها.
 
 
جاء ذلك فى تقرير عرضه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى حول أداء الهيئة، خلال مشاركته باجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس الماضى، 

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