الرئيس عبد الفتاح السيسى يغادر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

كتب محمود عبد الغنى

غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى ، متجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى زيارة تاريخية ، تشهد تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى، والمقررة غدا الأحد والتى تستمر لمدة عام، يليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام ٢٠٠٢ خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم فى ستينات القرن الماضى، وهى الجهود التى قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير الذى انعكس بالمقابل فى منح مصر والرئيس، الثقة فى إدارة والإشراف على الجهود القارية الدؤوبة، لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية.