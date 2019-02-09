الرئيس التونسى يؤكد توظيف التقارب الحضارى لإرساء العلاقات مع تركمانستان

تونس /أ ش أ/

أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، ضرورة توظيف عوامل التقارب التاريخية والحضارية لإرساء علاقات اقتصادية بين بلاده وتركمانستان.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية رشيد ميريدوف، معربًا عن أمله فى أن تفتح أول زيارة لوزير خارجية تركمانى إلى تونس منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستكشاف ميادين التعاون الثنائي، والحرص على تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركمانى عن تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية الرائدة لتونس، مشيرًا للدور المحورى الذى تضطلع به فى تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقتها.

وأشار إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة بين البلدين ولاسيما التنسيق وتبادل الدعم المستمر فى مجالات الانتماء المشتركة كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.