video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكرانى: بوتين ينظر إلى انتخابات 2019 على أنها معركة للظفر بأوكرانيا

السبت، 09 فبراير 2019 06:54 م
الرئيس الأوكرانى: بوتين ينظر إلى انتخابات 2019 على أنها معركة للظفر بأوكرانيا بوروشينكو
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى الانتخابات الرئاسية الأوكرانية للعام الجاري على أنها معركة يخوضها للظفر بأوكرانيا، لافتا إلى أن عودة بلاده إلى روسيا تعد فرصة بعيدة المنال.


وقال بوروشينكو وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية: "بالنسبة لبوتين، فإن انتخابات 2019 ستكون معركة للظفر بأوكرانيا حيث يسعى بشكل مبالغ فيه لإعادتها، إذ تحاول روسيا حاليا التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في انتخابات الأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا واستفتاء المملكة المتحدة ونيوزيلندا. إنهم (روسيا) يخططون حاليا لاستخدام هذه التكنولوجيا (التدخل) في أوكرانيا".


وأعرب بوروشينكو عن اقتناعه بأن الشعب الأوكراني لن يسمح أبدا لأي "عميل روسي" بشغل منصب الرئيس الأوكراني، على حد قوله.


إضافة تعليق




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة