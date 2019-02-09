الرئيس الأوكرانى: بوتين ينظر إلى انتخابات 2019 على أنها معركة للظفر بأوكرانيا

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صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى الانتخابات الرئاسية الأوكرانية للعام الجاري على أنها معركة يخوضها للظفر بأوكرانيا، لافتا إلى أن عودة بلاده إلى روسيا تعد فرصة بعيدة المنال.



وقال بوروشينكو وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية: "بالنسبة لبوتين، فإن انتخابات 2019 ستكون معركة للظفر بأوكرانيا حيث يسعى بشكل مبالغ فيه لإعادتها، إذ تحاول روسيا حاليا التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في انتخابات الأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا واستفتاء المملكة المتحدة ونيوزيلندا. إنهم (روسيا) يخططون حاليا لاستخدام هذه التكنولوجيا (التدخل) في أوكرانيا".



وأعرب بوروشينكو عن اقتناعه بأن الشعب الأوكراني لن يسمح أبدا لأي "عميل روسي" بشغل منصب الرئيس الأوكراني، على حد قوله.