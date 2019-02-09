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الداخلية تداهم 76 بؤرة إجرامية وتعيد 27 سيارة مسروقة و1402 قطعة سلاح

السبت، 09 فبراير 2019 11:55 ص
الداخلية تداهم 76 بؤرة إجرامية وتعيد 27 سيارة مسروقة و1402 قطعة سلاح حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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داهمت وزارة الداخلية 76 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية" ضبط خلالها  689 متهم.

واستهدفت الحملات الأمنية تجار السلاح، حيث نجحت في ضبط 1402 قطعة سلاح نارى عبارة عن "جرينوف – رشاشين - 106 بندقية آلية، 293 "بندقية مششخنة – غير مششخنة"، 109 طبنجة، 891 فرد محلى، 2222 طلقة مختلفة الأعيرة ، 1677 قطعة سلاح أبيض".

وداهم قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، وبداخلهما "3 طبنجات، 2 فرد محلى، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع".

ونجح قطاع الأمن العام ـ خلال أسبوع ـ في تنفيذ العديد من الأحكام القضائية ، من بينها 2506 حكم جناية، و184145 حكم حبس، و273460 حكم غرامة، و66982 حكم مخالفة، وضبط 31 تشكيلاً عصابياً ضموا 93 متهماً ، إرتكبوا 173 حادث سرقة متنوعة، وتم ضبط 27 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وتمكنت أجهزة الأمن من كشف غموض 47 حادث "قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 67 متهم.

 

 


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