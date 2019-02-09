الداخلية: تحصيل 52مليون جنيه غرامات كهرباء و3ملايين ضرائب و16مليون أموال عامة

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة كافة صور الخروج على القانون، حيث نجحت في ضبط 70757 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد "52 مليونا و752 ألف و574جنيهاً".

وأثمرت جهود شرطة التهرب الضريبى عن ضبط 1506 قضايا فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 181 حالة ضرائب عامة، وكشف 127 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط 416 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، و25 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و81 قضية فى مجال الجمارك ، و251 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتم التصالح فى 315 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 3,585,790 مليون جنيه.

وأسفرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط 9 قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "تحويلات مالية غير مشروعة – اتجار غير مشروع فى النقد – توظيف أموال – كسب غير مشروع - اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال " بقيمة بلغت "16 مليونا و971 ألف و100جنيه مصرى" ،و" 23 ألفا و588 دولار أمريكي"، وذلك خلال أسبوع.