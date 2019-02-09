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السبت، 09 فبراير 2019 08:14 ص
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التعليم : ندرس مطالب أولياء الأمور حول درجات أعمال السنة

السبت، 09 فبراير 2019 08:00 ص
التعليم : ندرس مطالب أولياء الأمور حول درجات أعمال السنة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مطالب أولياء الأمور حول درجات أعمال السنة فى الصفوف الابتدائية والإعدادية، لوضع حلول عادلة فى هذا الشأن. 
 
ومن المقرر أن يتم تكليف لجنة خلال الأيام المقبلة للنظر فى مطالب أولياء الأمور ، حول درجات أعمال السنة ، بعد أن طالبوا بتخفيفها وتقليل المخصص على درجة المادة بالنسبة للمعلم حتى لا يترك الطالب تحت رحمة المعلم على حد تعبير أولياء الأمور. 
 
 
وطالب أولياء الأمور،  بضرورة تخصيص الدرجة الأعلى على الاختبارات التحريرية والأقل من درجات المادة تكون فى يد المعلم وليس العكس .
 

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