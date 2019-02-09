"التعليم" توضح أماكن وآلية سداد المصروفات لطلاب المدارس

كتب محمود طه حسين

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، للمديريات التعليمية والمدراس لتحديد طرق وآليات سداد المصروفات الدراسية بالنسبة لطلاب المدراس الحكومية، لافتة إلى أن تسديد المصروفات متاح من خلال خدمات إلكترونية متعددة بجانب البنوك ومكاتب البريد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ولى الأمر يقوم بالاستعلام عن قيمة المصروفات الدراسية، بواسطة الرقم القومى المقيد ببطاقة الرقم القومى، أو شهادة الميلاد، على أن يتسلم ولى الأمر إيصال سداد من الجهة التى يقوم بالسداد من خلالها وتصويره نسختين يحتفظ ولى الأمر بصورة ويسلم المدرسة التابع لها أصل الإيصال والصورة الأخرى، على أن تعلن المدارس طرق تحصيل المصروفات الدراسية فى المدارس بلوحة الإعلانات فى كل مدرسة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المدارس تلتزم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية التابع لها، لموافاة صندوق دعم وتمويل المشروعات الدراسية ببيان معتمد من الإدارة التعليمية بالطلبة المسددة للمصروفات الدراسية، على أن يتضمن البيان اسم المدرسة والمرحلة وأعداد المسددين، على أن تقوم المدرسة بإخطار ولى الأمر بطرق تحصيل المصروفات الدراسية والخدمات الإلكترونية الإضافية.