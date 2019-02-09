video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: الوزارة حريصة على اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيا

السبت، 09 فبراير 2019 05:34 م
التعليم: الوزارة حريصة على اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيا الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

افتتح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مؤتمر ‏"الرياضة المدرسية للفتاة العربية"، والذى أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة.

 

وقال الدكتور رضا حجازى، فى الكلمة الذى ألقاها نيابة عن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التربية البدنية تُعد من أقوى أسلحة الدولة لتربية أبنائها وإعدادهم ‏لحياة سعيدة هانئة، وتولى الدول المتقدمة هذا الجانب أهمية خاصة؛ ‏لإدراكها هذه الحقائق واستيعابها لها بأفق جديد يهدف إلى تحقيق ‏سعادة حقيقية للمواطنين ورعايتها فى مراحل مبكرة.

 

وأضاف حجازى، أنه أصبح الآن بوسعنا أن نُسهم فى بناء الشخصية الناضجة المتكاملة للمواطن ‏عن طريق إعداده وتنشئته لكى يتمكن من أن يكتسب الخصائص ‏الأساسية اللازمة لتولى مسئوليات المواطن الصالح، وكذلك إشباع ‏حاجاته الأساسية إلى اللعب والنشاط التربوى وإتاحة فرصة التجريب ‏والكشف والنمو لديه، والقدرة على الابتكار والإبداع .

 

وأشار إلى أن الأنشطة التربوية تعمل على تحفيز ‏وتشجيع الطلاب على التفوق والإجادة، وتنمية ما لديهم من ‏مواهب وإبداعات،  وتساعدهم ‏أيضًا على بث روح المنافسة الشريفة بينهم، وتعزيز ثقتهم ‏بأنفسهم،  فضلاً عن تعميق ولائهم لوطنهم الغالى مصر، بجانب إنها فرصة عظيمة لاكتشاف الموهوبين ‏والمتميزين منهم لرعايتهم، ووضعهم موضع الاهتمام البالغ منا.‏

 

وأوضح أن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة؛ لذا وجب ‏إعطاؤها الأولوية والاهتمام والرعاية الكاملة؛ لنخرج إلى المجتمع ‏إنسانًا فاعلاً قادرًا على العطاء لوطنه، لذا فإن الوزارة لا تألو جهدًا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة ‏للنشء، مع السعى حثيثًا نحو توفير الفرص لاكتشاف الموهوبين ‏والمتميزين رياضياً لرعايتهم، ومن هذا المنطلق تقوم الوزارة بتنظيم ‏بطولات رياضية على مستوى الجمهورية للمراحل التعليمية المختلفة ‏سواء المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.‏

 

ولفت الدكتور رضا حجازى، إلى أنه من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، فى مجال التنمية المجتمعية ‏وبناء الإنسان، وجب علينا جمعيًا ضرورة نشر الثقافة الرياضية بين ‏الشباب وخاصة فى المدارس والجامعات المصرية؛ لنستطيع تنمية ‏المهارات الوجدانية والسلوكية للشباب العربى ورفع مستواهم ممارسة ‏الرياضة لنصل إلى عقول بناءة واعية  قادرة على الإبداع والإنتاج ‏والعطاء من أجل مصر.‎

 

وتابع: "الإبداع أحد أهم الأهداف التربوية التى تسعى المجتمعات الإنسانية ‏المتقدمة إلى تحقيقها فالأفراد المبدعون يلعبون دوراً مهاماً وفعالاً فى ‏تنمية مجتمعاتهم فى جميع المجالات".

 

وقال رئيس قطاع التعليم العام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفرد المبدع يعتبر ثروة وطنية يجب البحث والتنقيب عنها ‏والحفاظ عليها لما يمكن أن يسهم فيه من تقدم وازدهار حضارى، ولنا فى نجمنا العالمى محمد صلاح خير مثال والذى يعد سفيرا لمصر فى الخارج، مشيرا إلى أن إبداع الطفل يتولد بتوفير بيئة داعمة ومحفزة له حتى يتسنى له ‏التفكير وحل المشكلات بنفسه ومواجهة التحديات اليومية ونضوج ‏موهبته.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أولياء أمور يتداولون صورة لإقرار استلام "تابلت" الصف الأول الثانوى

صور.. انطلاق الدراسة بالتيرم الثانى وسط انخفاض نسبة الغياب بين الطلاب.. و22 مليون طالب ينتظمون غدا بـ55 ألف مدرسة.. التعليم تلزم المدارس بضوابط تسليم التابلت.. وحظر تحصيل أى مبالغ مالية من أولياء الأمور.. صور

التربية والتعليم

الرياضة المدرسية

محمد صلاح

التربية الرياضية

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة