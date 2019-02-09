التعليم العالى: الجامعة الأمريكية وسيلة ربط الثقافة الشرقية بالغربية

كتب ــ وائل ربيعى

ألقى الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى بحفل الجامعة الأمريكية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، قائلا: "نحتفل بمناسبة جميلة، فالجامعة الأمريكية كانت ولا تزال رابطا بين التعليم والابتكار والبحث العلمى، وأهنئ كل مجتمع التعليم فى مصر والولايات المتحدة بمرور 100 عام من العطاء فى مجال التعليم".

وأضاف عدلى: "أحيى مؤسسى هذه المنارة التعليمية وكل من ساهم فى دعم سمعة هذه المؤسسة على المستوى الدولى وكل خريجيها على مستوى العالم والجامعة الأمريكية فى بداية تأسيسها كانت دائما مثالا قويا فى المؤسسات المعنية بالمجتمع ومنضبطة فى شكل مخرجات قوية".

وتابع أن هناك مراحل مهمة على مدى تاريخ االجامعة الأمريكية وتطويرها لتصل إلى مستواها الحالى، موضحا أنها وسيلة ربط مصر والولايات المتحدة وجسرا بين الثقافة الشرقية بقيمها والغربية وإطلاق الفكر والبحوث، لأنها أول مؤسسة توفر الخدمة المعتمدة لكل كلياتها وضمان الجودة.