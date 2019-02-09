الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر البترولية لـ2.4 مليار دولار بزيادة 13.8%

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر البترولية خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، حيث بلغت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضى 2.493 مليار دولار، بزيادة 13.8% عن ذات الفترة من العام السابق له، والذى سجلت الصادرات البترولية خلاله 2.190 مليار دولار.

وأوضحت البيانات، والواردة ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من البترول الخام بلغت قيمتها 1.961 مليار دولار، خلال الفترة المشار إليها من 2018، مقابل 1.887 مليار دولار فى ذات الفترة من 2017، فى حين بلغت صادرات منتجات البترول 532 مليون دولار، مقابل 303 مليون دولار.

ووفقاً للنشرة الإحصائية، ارتفعت واردات مصر البترولية أيضاً، إذ بلغت 5.736 مليار دولار خلال الفترة المذكورة من 2018، مقابل 4.729 مليار دولار للفترة المماثلة من 2017، ويرجع السبب فى ارتفاعها إلى زيادة استيراد البترول الخام، رغم تراجع الواردات من منتجات البترول، إلا أن الارتفاع فى واردات البترول الخام فاق كثيرا حجم التراجع فى منتجات البترول، وهو ما تسبب فى ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات مصر البترولية.

بلغت واردات مصر من البترول الخام 3.411 مليار دولار خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018، مقابل 1.484 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة 1.927 مليار دولار، فى حين سجل حجم الواردات من منتجات البترول 2.325 مليار دولار، مقابل 3.245 مليار دولار، بانخفاض 920 مليون دولار.