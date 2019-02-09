الأمن العام يضبط هارب من الإعدام أثناء أحداث يناير 2011 بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأمن العام في ضبط سجين هارب خلال يناير 2011 محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل ، منتحلاً شخصية آخر للهروب من الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين على القانون لا سيما الهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام القضائية.

وتوصلت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، إلى محل إختباء " محمد .م.ع ، مقيم بمحافظة الإسكندرية ( هارب من ليمان أبوزعبل خلال يناير 2011 على ذمة قضية " قتل " والمحكوم عليه فيها بالإعدام ، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن سنتين فى قضية استعمال قوة وذلك بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ، وعثر بحوزته على " كارنية بإسم آخر منسوب صدوره إلى إحدى الجمعيات ".