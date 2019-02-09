"الأعلى للإعلام" يبحث الأربعاء المقبل موقف المواقع غير المتقدمة للترخيص

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيعقد اجتماعًا له فى تمام الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأربعاء القادم برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد لمناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات الإعلامية.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن الاجتماع سيناقش لائحة الجزاءات الإعلامية وإحالتها إلى مجلس الدولة، كما يستعرض الطلبات المقدمة من شركات استطلاعات الرأى وبحوث المشاهدة والموقف من المواقع الإلكترونية والتى لم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة حتى الآن.

وتابع: "يناقش المجلس موقف عددًا من الشركات التى تطلب الحصول على تراخيص الصحف الورقية، كما يناقش الاجتماع تقريرًا عن نشاط لجنة الشكاوى متضمنًا المخالفات الإعلامية والإجراءات التى اتخذت لإصدار تقرير الحالة الإعلامية فى مصر".