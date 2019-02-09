video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأعلى للإعلام" يبحث الأربعاء المقبل موقف المواقع غير المتقدمة للترخيص

السبت، 09 فبراير 2019 07:02 م
"الأعلى للإعلام" يبحث الأربعاء المقبل موقف المواقع غير المتقدمة للترخيص الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيعقد  اجتماعًا له فى تمام الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأربعاء القادم برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد لمناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات الإعلامية.

 

وأضاف المجلس فى بيان له، أن الاجتماع سيناقش لائحة الجزاءات الإعلامية وإحالتها إلى مجلس الدولة، كما يستعرض الطلبات المقدمة من شركات استطلاعات الرأى وبحوث المشاهدة والموقف من المواقع الإلكترونية والتى لم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة حتى الآن.

 

وتابع: "يناقش المجلس موقف عددًا من الشركات التى تطلب الحصول على تراخيص الصحف الورقية، كما يناقش الاجتماع تقريرًا عن نشاط لجنة الشكاوى متضمنًا المخالفات الإعلامية والإجراءات التى اتخذت لإصدار تقرير الحالة الإعلامية فى مصر".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأعلى للإعلام":تلقينا 7 شكاوى ضد قناة الحدث اليوم بتهمة السب و القذف

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

الاعلى للاعلام




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة