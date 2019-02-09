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الأرصاد: طقس غدا مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

السبت، 09 فبراير 2019 01:12 م
الأرصاد: طقس غدا مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية و الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
 
 
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون خفيفة على القاهرة والرياح، أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 

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