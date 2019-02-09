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اكتشف زواجها بالصدفة.. قصة مواطن تزوج ربة منزل على ذمة آخر بالقليوبية

السبت، 09 فبراير 2019 12:00 ص
اكتشف زواجها بالصدفة.. قصة مواطن تزوج ربة منزل على ذمة آخر بالقليوبية توثيق زواج - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قادته الصدفة البحتة فى الكشف عن امرأة ظلت تخدعه لفترة طويلة دون معرفة الأسباب، فالزوج المكلوم تزوج زواجاً شرعياً على يد مأذون وبمحرر رسمى يدون فى سجلات الدولة، إلا أن الزوجة كان لها رأى آخر، وتبين أنها ما زالت على ذمة زوجها السابق، وأن طلاقها منه كان من أجل غرض ما.

 

وتعود تفاصيل الواقعة التى يرويها الزوج المخدوع ويدعى "ف.ص"، بمحضر حرره بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والذى أكد فيه أنه فوجئ باتصال هاتفى من المأذون الشرعى لقرية نوب طحا، وهو نفس المأذون الذى حرر عقد زفافه، يخبره بأن زوجته التى تزوجها منذ شهر تقريبا متزوجة من شخص آخر.

 

وأضاف المأذون للزوج الضحية أن الزوج الثانى يدعى "ع.ا"، وأنه طلق زوجته الحالية طلاقا رجعيا وما زالت فى فترة العدة وحضر إليه لردها مرة أخرى فى عصمته، وعلى الفور بادر الزوج بالذهاب لمنزل المأذون ليرى بعينه ويطلع على حقيقة ما قاله له، ليجد الفاجعة، فالزوج الثانى موجود ولديه شهادة الطلاق من زوجته التى تزوجها الزوج الضحية منذ شهر تقريبا.

 

وتبين أن الزوجة، والتى تدعى"س. س"، لم تكمل العدة وتزوجت بقسيمة زواج قديمة وجمعت بين زوجين، وذكرت فى وثيقة الزواج أنها ثيب وانقضت عدتها من مطلقها الذى طلقت منه، وقدمت صورة قيد طلاق صادر من سجل مدنى شبين القناطر.

 

وعلى إثر ذلك تم إتمام تحرير عقد الزواج ودخل "ف.ص"، زوجها الجديد عليها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى اكتشف المفاجأة الصادمة، أن الزوجة تلاعبت به وتزوجته فى أشهر العدة، وحرر الزوجان محضرا ضدها حمل رقم 5450 لسنة 2018 إدارى شبين القناطر.

 

وبإجراء التحريات اللازمة من قبل المباحث العامة والأحوال المدنية تبين صحة الواقعة، وأن الزوجة خدعت الزوج، وجاء حكم محكمة الأسرة بشبين القناطر يؤكد بطلان عقد الزواج الجديد.


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