اعترافات لصى التكاتك بالمطرية: احترفنا سرقتها لسهولة بيعها دون أوراق

كتب عبد الله محمود

"احترفنا سرقة مركبات التوكتوك لسهولة بيعها بدون أوراق".. بهذا الكلمات اعترف "محمد.إ.س" 19 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه"، و"مصطفى.ع.م" 31 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه فى المطرية، وفى آخر الإجراءات القانونية ضد اللصين جدد قاضى المعارضات، حبسهما 15 يوما، على ذمة التحقيق.

وقررت النيابة حبس المتهمين بعد اعترافهما بارتكاب الجرائم، حيث قررا بأنهما كانا يستدرجان السائقين إلى الشوارع الخالية من المارة، ويهددانهم بالأسلحة ويستوليان على مركبات التوكتوك ويفران هاربين.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة التى تم فيها إلقاء القبض على المتهمين ليست الأولى، وأنهما سرقا عددا من الدراجات البخارية بالمطرية، باعا بعضها لعملائهما سيئى النية، بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وأرجع المتهمان سبب تكوينهما التشكيل العصابى لسرقة الدراجات البخارية لسوء حالتهما الاقتصادية وفشلهما فى توفير متطلباتهما المعيشية.

وقال المتهمان إنهما وزعا الأدوار فيما بينهما، حيث يهدد الأول الضحايا بالسلاح ويستدرج الثانى الضحايا بحجة توصيله إلى مكان ما وهناك يشهر الأول الأسلحة فى وجه الضحية لإرغامه على ترك متعلقاته الشخصية دون مقاومة.

وألقى رجال مباحث المطرية القبض على اللصين أثناء شروعهما فى سرقة توك توك، وهما "محمد.إ.س" 19 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه"، و"مصطفى.ع.م" 31 سنة، عاطل، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض - كيس داخله مسحوق الشطة)، أثناء شروعهما فى سرقة مركبة "توك توك" تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه باستخدام المضبوطات، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث 2 مركبة توك توك وجار التوصل لمالكيها.