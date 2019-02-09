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استخراج سيدة من تحت أنقاض منزل منفلوط على قيد الحياة وجار البحث عن ابنتها

السبت، 09 فبراير 2019 09:11 م
استخراج سيدة من تحت أنقاض منزل منفلوط على قيد الحياة وجار البحث عن ابنتها انهيار منزل - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز منفلوط من استخراج سيدة من تحت أنقاض المنزل المنهار بقرية بنى مجد على قيد الحياة، وما زال البحث مستمرا عن ابنتها.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد انهيار منزل بقرية بنى مجد التابعة لمركز منفلوط، وبالانتقال تبين أن المنزل قديم ومتهالك ملك عثمان طه شعراوى تعيش فيه أكثر من 5 أسر، والمنزل مكون من 3 طوابق وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج سيدة على قيد الحياة من تحت انقاض المنزل، وبها كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم المختلفة وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ابنتها.

 

 


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